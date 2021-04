Schauspieler : Axel Prahl und die Grundsicherheit des Lebens

Als „Tatort“-Kommissar in Münster ist Axel Prahl schon lange ein Publikumsliebling. Aber der Schauspieler hat auch andere Zeiten erlebt.

Münster | Schauspieler Axel Prahl (61) profitiert bis heute von einer eher ungewöhnlichen Zeit in seinem Leben. Er sei mal eine Zeit lang als Straßenmusiker in Spanien unterwegs gewesen, sagte er der „Berliner Morgenpost“ (Dienstagsausgabe). Auf die Frage, ob das Lebensgefühl noch in ihm stecke, antwortete er: „Ich glaube nicht, dass es je verschwunden ist. ...

