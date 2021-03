Reggae-Pionier : Bandkollege von Bob Marley: Bunny Wailer gestorben

Bob Marley starb schon 1981. Nun folgte ihm sein Feund aus Jugendtagen in den Tod. Dass die beiden auch halbbrüder waren, wissen nur die wenigsten.

Kingston | Der berühmte jamaikanische Reggae-Musiker Bunny Wailer ist tot. Der Sänger, Songschreiber und Perkussionist, der mit bürgerlichem Namen Neville O'Riley Livingston hieß, starb am Dienstag im Alter von 73 Jahren in einem Krankenhaus in der jamaikanischen Hauptstadt Kingston, wie die Kulturministerin des Karibikstaates, Olivia Grange, mitteilte. Die T...

