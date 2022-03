Moderatorin : Barbara Schöneberger: Ich bin sehr vertrauensselig

Die Moderatorin hat schon einmal ihren alten, braunen Porsche verliehen - und wurde dafür von ihrem Mann für verrückt erklärt.

Moderatorin Barbara Schöneberger (48) glaubt an das Gute im Menschen. „Ich bin sehr vertrauensselig, in meinem gesamten Leben. Ich habe nie schlechte Erfahrungen gemacht und deswegen glaube ich immer, dass jeder nur das Beste will“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Mich hat mal eine TV-Produktion angerufen und die haben gesagt, sie br...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.