Musikwettbewerb : Barbara Schöneberger verkündet ESC-Punkte aus Deutschland

Die Moderatorin wird am 22. Mai erneut Gastgeberin der TV-Show sein. Auch der Radio-Musikexperte Peter Urban wird im Einsatz sein. Welche Gäste erwartet werden.

Hamburg | Die Moderatorin Barbara Schöneberger (47) verkündet am 22. Mai erneut, welches Land „twelve points“ beim Eurovision Song Contest (ESC) aus Deutschland bekommt. Schöneberger übernehme die Punktevergabe zum sechsten Mal, so oft habe dies niemand vor ihr gemacht, teilte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Donnerstag in Hamburg mit. Die Jury-Wertungen h...

