TV-Serie : «Batwoman» Ruby Rose springt nach erster Staffel ab

Schauspielerin Ruby Rose wird in der nächsten Staffel von «Batwoman» nicht zurückkehren. Nun muss eine neue Hauptdarstellerin gesucht werden.

Avatar_prignitzer von dpa

20. Mai 2020, 02:51 Uhr

Die australische Schauspielerin Ruby Rose (34) hat überraschend ihren Absprung von der TV-Serie «Batwoman» bekanntgegeben.

Sie habe die «sehr schwierige» Entscheidung getroffen, in der nächsten Staffel nicht zurückzukehren, teilte Rose laut «Variety» und «Hollywood Reporter» mit. Einen Grund nannte sie nicht.

Das zuständige Studio Warner Bros. und der Sender CW hatten im Januar die zweite Staffel für 2021 angekündigt. Sie wollten nun in den nächsten Monaten eine neue Hauptdarstellerin suchen, die wie Rose der LGBTQ-Gemeinde (Lesbisch, Schwul, Bisexuell, Transgender, Queer) angehört, hieß es in der Mitteilung der Produzenten.

Rose war die erste homosexuelle Schauspielerin, die eine Hauptrolle als TV-Superheldin erhalten hatte. Batwoman ist im Comic-Universum des DC-Verlags das weibliche Pendant zu Batman und heißt mit bürgerlichem Namen Kathy Kane. Sie ist eine lesbische Straßenkämpferin, die in Gotham gegen Kriminelle kämpft.

Rose lebt schon seit ihrem dreizehnten Lebensjahr offen lesbisch. Sie spielte in der TV-Serie «Orange Is The New Black» und in Filmen wie «John Wick: Kapitel 2», «Pitch Perfect 3» und «Meg» mit.