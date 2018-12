Einschaltquoten : Bauses Bauern-Finale übertrifft ZDF-Thriller

Großes Finale beim RTL-Dauerbrenner «Bauer sucht Frau» - Gut 5,5 Millionen Zuschauer waren beim Scheunenfest zum Staffelende dabei.

von dpa

04. Dezember 2018, 09:55 Uhr

Freunde der RTL-Reihe «Bauer sucht Frau» müssen sich jetzt wieder bis zum Herbst 2019 gedulden, um die Neuauflage des Dauerbrenners zu erleben.

Das Finale der 14. Staffel, in der Moderatorin Inka Bause einsamen Landwirten zu einer Beziehung verhelfen will, verfolgten am Montagabend ab 20.15 Uhr 5,58 Millionen Zuschauer - der Marktanteil betrug 18,3 Prozent. Das war am Montag der beste Wert im deutschen Fernsehen.

Der ZDF-Thriller «Du bist nicht allein» mit Sophie von Kessel, die sich als frisch geschiedene Frau eines Stalkers erwehren muss, landete mit 5,10 Millionen Zuschauern (16,4 Prozent) auf Platz zwei. Die ARD-Dokumentation «Der Machtkampf - wer folgt auf Merkel?» interessierte zeitgleich 2,56 Millionen Menschen (8,2 Prozent). Die «Tagesschau» hatten zuvor allein im Ersten 4,35 Millionen Zuschauer (14,7 Prozent) eingeschaltet.

Die Sat.1-Krimiserie «Navy CIS» brachte es auf 2,09 Millionen Zuschauer (6,7 Prozent), der ZDFneo-Krimi «Inspector Barnaby: Barnaby muss reisen» auf 1,66 Millionen (5,3 Prozent), die ProSieben-Serie «The Big Bang Theory» auf 1,53 Millionen (4,9 Prozent), die Vox-Dokumentation «Die geheimnisvolle Welt der Kinder - Wir sind 5!» auf 0,97 Millionen (3,2 Prozent), der Kabel-eins-Science-fiction-Film «Planet der Affen: Prevolution» auf 0,94 Millionen (3,1 Prozent) und die RTL-II-Dokusoap «Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie» auf 0,78 Millionen (2,5 Prozent).