Auszeichnung : Bayerischer Kabarettpreis geht an Carolin Kebekus

Der bayerische Kabarettpreis geht in diesem Jahr an Carolin Kebekus. Der 41-jährigen Kölnerin wurde der Hauptpreis zugesprochen, wie der Bayerische Rundfunk (BR) am Freitag mitteilte.

Der Ehrenpreis geht an Sissi Perlinger, der Musikpreis an Miss Allie und der Senkrechtstarter-Preis an Nektarios Vlachopoulos. Sie alle brächten Menschen zum Lachen, forderten sie heraus und stellten Fragen, die man selbst gerne verdränge, sagte BR-Kultur-Programmdirektor Björn Wilhelm laut Mitteilung. Die Preisverleihung soll am Montag, 24. Oktober 20...

