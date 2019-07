Grüner Hügel : Bayreuth: Promis und die Maus auf dem roten Teppich

Sommer, Hitze, Festspielzeit: In Bayreuth starten die Richard-Wagner-Festspiele - mit einem neuen «Tannhäuser» und traditionell fast unzumutbaren Temperaturen.

von dpa

25. Juli 2019, 16:54 Uhr

Die Frauen in luftigen Abendkleidern, die Männer tapfer mit schwarzem Smoking und Fliege - zur Eröffnung der Bayreuther Festspiele am Donnerstag war trotz großer Hitze zumindest bei der Kleiderordnung alles beim Alten.

«Wenn die Oper gut ist, spürt man weder Hitze noch Kälte», sagte Schauspielerin Michaela May, die im eleganten Goldkleid in praller Sonne über den roten Teppich lief.

Eine Einstellung, mit der das Bayreuther Publikum gut beraten ist, wird es in der nicht klimatisierten Spielstätte der Richard-Wagner-Festspiele doch oft sehr warm. Angesichts der großen Hitzewelle überlegten sich einige Gäste offenbar, doch lieber auf ihren Besuch zu verzichten. Das Kartenbüro berichtete von Eintrittskarten für die Festspieleröffnung, die wegen der angekündigten extrem hohen Temperaturen zurückgegeben worden waren.

Musikdirektor Christian Thielemann ist von den Umständen offenbar nicht so begeistert. «Ich würde Ihnen ja lieber die Inbetriebnahme der nigelnagelneuen Klimaanlage ankündigen», hatte er am Vorabend gesagt. Doch solch technische Neuerungen sind auf dem Grünen Hügel nicht geplant. «Die Klimaanlage ist ausgeschlossen», hieß es von Festspielseite.

Abschrecken ließen sich nicht Altkanzler Gerhard Schröder, der mit seiner Frau Soyeon Kim über den roten Teppich lief. Auch ein ungewöhnlicher Gast wurde gesichtet: Die Maus aus der «Sendung mit der Maus» interessiert sich ebenfalls für Bayreuth und den neuen «Tannhäuser».

Der Grund: Dreharbeiten. Der Grund: Dreharbeiten. «Wir sind halt hier, weil wir für 'Die Sendung mit der Maus' einen Film gemacht haben, wie so eine Aufführung in Bayreuth gemacht wird», sagte Moderator Armin Maiwald, als er die Figur aus der bekannten Kinderwissenssendung des Westdeutschen Rundfunks zum Festspielhaus führte - Hand in Pfote.