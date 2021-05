Rundfunk : BBC will Diana-Interview nicht mehr ausstrahlen

Ein Fernseh-Interview, das der britische Sender BBC vor rund 25 Jahren ausstrahlte, sorgt heute für kräftigen Wirbel. Die BBC steht unter Druck.

London | Der Generaldirektor der BBC will das in Verruf geratene legendäre Interview mit Prinzessin Diana aus dem Jahr 1995 nicht mehr ausstrahlen. Das sagte Tim Davie am Dienstag in einem Interview mit dem Radioprogramm BBC 4 Today. Die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt war in der vergangenen Woche heftig unter Druck geraten: Eine Untersuchung hatte er...

