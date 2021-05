Einschaltquoten : Bei den TV-Quoten toppt ZDF-Krimi den ESC

Wer hat das Rennen um die meiste Gunst des Fernsehpublikums gemacht? Den 2020 ausgefallenen Song-Wettbewerb in Rotterdam verfolgten wenigstens weniger Zuschauer als 2019. „Wilsberg“ lag vorn.

Berlin | Italien gewinnt den Eurovision Song Contest - bei den Quoten in Deutschland aber kommt der ESC nicht gegen einen Krimi an. Das ZDF setzte am Samstagabend mit „Wilsberg: Aus heiterem Himmel“ auf einen neuen Fall der Krimiserie und holte damit 8,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Bildschirme. Das entsprach einem Marktanteil von 26,5 Pr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.