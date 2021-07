Kölner Treff : Bettina Böttinger schreibt all ihren Gästen einen Brief

Das Briefeschreiben ist ja etwas aus der Mode gekommen. Für Bettina Böttinger hat es aber eine ganz besondere Bedeutung.

Köln | Bettina Böttinger, Gastgeberin der WDR-Talkshow „Kölner Treff“, schreibt all ihren Gästen nach der Sendung einen Brief. „Wir wollen das Gefühl vermitteln: Wir freuen uns, wenn sie kommen. Das zieht sich durch alles durch“, sagte Böttinger der Deutschen Presse-Agentur. „Ich schicke jedem einzelnen Gast nach der Sendung einen persönlichen Brief. Auch...

