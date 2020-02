«No Time To Die» : Billie Eilish veröffentlicht James-Bond-Ballade

Mit 18 Jahren ist Billie Eilish die bisher jüngste Künstlerin, die einen Song für die berühmte Agentenfilm-Reihe eingesungen hat.

Avatar_prignitzer von dpa

14. Februar 2020, 01:49 Uhr

Die fünffache Grammy-Gewinnerin Billie Eilish («Bad Guy») hat ihren Titelsong zum kommenden James-Bond-Film «No Time To Die» (deutscher Titel: «Keine Zeit zu sterben») präsentiert.

Das gleichnamige Lied, eine ruhige Ballade im klassischen 007-Sound, wurde um 1:00 Uhr nachts deutscher Zeit auf den gängigen Streaming-Diensten veröffentlicht. Der deutsche Filmkomponist Hans Zimmer und der frühere Gitarrist der Band The Smiths, Johnny Marr, wirkten an «No Time To Die» mit.

Nach Informationen der britischen Zeitung «Daily Mail» wird Eilish ihren Song bei den Brit Awards am 18. Februar erstmals live singen. Bei der Preisverleihung in London ist sie selbst als Beste Internationale Solokünstlerin nominiert. Hans Zimmer, der die Filmmusik für «Keine Zeit zu sterben» komponiert, und ein Orchester sollen sie dem Bericht zufolge bei ihrem Auftritt begleiten.

«Keine Zeit zu sterben» startet am 2. April in den deutschen Kinos. Hauptdarsteller Daniel Craig hat angekündigt, dass es sein letzter Einsatz als Geheimagent James Bond sein wird. Neben Craig spielen Lashana Lynch, Ana de Armas und Oscar-Gewinner Rami Malek («Bohemian Rhapsody») in dem Agententhriller mit. Es ist der 25. Bond-Film.

Billie Eilish ist derzeit eine der erfolgreichsten Sängerinnen. Bei den Grammy Awards räumte sie Ende Januar fünf Auszeichnungen ab, unter anderem für den «Song des Jahres» und das «Album des Jahres». Ihr Bruder Finneas, der «No Time To Die» gemeinsam mit Eilish geschrieben hat, gewann als ihr Produzent zwei weitere Grammys.