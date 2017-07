TV-Tipp : Birnenkuchen mit Lavendel

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Die Sonne steht hoch über den Wäldern, der Wind streicht sanft über die Felder - schön muss das Sommerleben sein in der Provence. Dass es aber auch dort Sorgen gibt, zeigt der Spielfilm «Birnenkuchen mit Lavendel», der 2015 ins Kino gekommen und nun am Mittwoch (20.15 Uhr) im Ersten zu sehen ist.

In einem schönen Landhaus mitten in der Provence lebt Louise (Virginie Efira), gemeinsam mit ihrer pubertierenden Tochter Emma (Lucie Fagedet) und dem kleinen Sohn Félix (Léo Lorléac'h). Louises Mann ist gestorben, und so muss sie ihre kleine Familie allein durchbringen.

Doch die Erlöse aus der Bewirtschaftung ihrer Birnenplantage reichen nicht aus: Die Kunden auf dem Markt sind wählerisch, die Obstgenossenschaft hält Louise, die nicht aus der Gegend stammt, für inkompetent - die Schulden bei der Bank werden immer höher. Ihr Nachbar Paul (Laurent Bateau) würde ihr nicht nur einen Teil ihres Geländes abkaufen, sondern die Witwe auch gerne heiraten.

Dann läuft Louise eines Abends ein Fremder vors Auto - es ist Pierre (Benjamin Lavernhe), den sie daheim verarztet. Eigentlich könnte er danach wieder gehen, doch er nistet sich in dem gemütlichen Haus ein, ganz zur Freude der Kinder. Sie mögen diesen sonderbaren Mann, der im Haus erstmal penibel aufräumt, gerne Birnenkuchen isst und bald ziemlich gute Ideen zur Lösung der finanziellen Probleme hat.

Berühren darf man ihn allerdings nicht, und er spricht auch etwas merkwürdig - Pierre ist Autist, er leidet unter dem Asperger-Syndrom und wohnt eigentlich im Antiquariat von Jules (Hervé Pierre). Ganz allmählich wächst hier eine neue Familie zusammen, es scheint fast vorbestimmt zu sein.

Regisseur und Drehbuchautor Éric Besnard («Cash - Abgerechnet wird zum Schluss») erzählt diese berührende Geschichte mit einer wunderbaren Leichtigkeit und Entrücktheit, mitsamt kleiner romantischer Momente und hübschen Dialogen: «Willst du sie anrufen?» - «Nein, ich will mit ihr reden.»

Der Kameramann Philippe Guilbert findet dazu Bilder in satten Farben, die neben der Landschaft auch die Stimmung sehr gut einfangen. Fast mystisch wird es, als Pierre darauf drängt, die Obstbäume in frühfrostiger Nacht durch viele Kerzen am Boden zu erwärmen - was ihre Rettung bedeutet.

Und so ist der Film sicher ein Plädoyer für den Schutz einer gefährdeten Natur. Zum Verständnis der Belange von Menschen, die irgendwie anders sind, trägt er obendrein auch bei. Was wiederum an den beiden Hauptdarstellern in dieser erfreulich kitschfreien Sommerkomödie liegt: Efira (40, «Victoria - Männer und andere Missgeschicke») ist schlichtweg zauberhaft, und Lavernhe (32, «Le sens da la fête») zeigt eindrucksvoll, dass ein Autist ein empfindsamer Mensch ist - gerade wenn er in den Wolken eine Primzahl entdeckt und mit dem Laptop durchs Lavendelfeld streift.

Das Wort «kompliziert» ist in «Birnenkuchen mit Lavendel» oft zu hören, die Franzosen mögen es wohl gerne - doch das Schöne an diesem völlig unkomplizierten Sommermärchen ist, dass es dem Zuschauer einen wunderbaren Abend bereitet. Und das trifft dann auch der Originaltitel sehr gut: «Le Goût des Merveilles» («Der Geschmack des Wunders»).

Vorschau auf Birnenkuchen und Lavendel

von dpa

erstellt am 05.Jul.2017 | 00:01 Uhr