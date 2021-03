Corona-Blues : Bluesfest in Australien wegen einem Corona-Fall abgesagt

Das Byron Bay Bluesfest gilt als das wichtigste Blues-Festival in Down Under. Dutzende Künstler sollten in dem für seinen Hippie-Flair bekannten Surfer-Ort auftreten. Daraus wird nun nichts.

Byron Bay | Wegen eines einzelnen lokal übertragenen Corona-Falls haben die Behörden in Australien das weltberühmte Musikfestival „Byron Bay Bluesfest“ abgesagt - nur 24 Stunden vor seinem geplanten Start. Zu dem Event, das vom 1. bis 5. April dauern sollte, hatten sich Zehntausende Fans aus dem Bundesstaat New South Wales, aber auch aus anderen Landesteilen a...

