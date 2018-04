«Heaven's Door» : Bob Dylan steigt in den Whiskey-Markt ein

Der amerikanische Musiker scheint ein Freund von Whiskey zu sein. Zusammen mit einem Partner vertreibt er jetzt drei verschiedene Sorten. Der Name lehnt sich an einem seiner bekanntesten Songs an.

von dpa

30. April 2018, 17:58 Uhr

Der Musiker und Literaturnobelpreis-Gewinner Bob Dylan (76) verkauft jetzt auch Whiskey. Gemeinsam mit einem Partner habe der Sänger unter dem Namen «Heaven’s Door» drei verschiedene Sorten auf den Markt gebracht, berichteten US-Medien.

«Wir beide wollten eine Sammlung amerikanischer Whiskeys herstellen, die auf eigene Weise eine Geschichte erzählt», sagte Dylan der «New York Times».

«Seit Jahrzehnten reise ich und habe einige der besten Whiskeys der Welt probieren können», erklärte die Folkrock-Legende. «Das hier ist großartiger Whiskey.» Die Flaschen kosten zwischen 50 und 80 Dollar (etwa 40 bis 65 Euro).

Dylan, der 2016 den Literaturnobelpreis bekommen hatte, gilt als einer der erfolgreichsten und einflussreichsten Musiker aller Zeiten. Einer seiner berühmtesten Songs heißt «Knocking On Heaven's Door».