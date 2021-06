Britischer Premierminister : Boris Johnson nimmt nach Hochzeit seine Arbeit wieder auf

Eine große Feier ist erst für Sommer 2022 geplant. Denn mitten in der Corona-Krise bleibt dem britischen Regierungschef selbst nach der Hochzeit kaum Zeit für seine Angetraute.

London | Die Flitterwochen mussten ausfallen: Der britische Premierminister Boris Johnson (56) hat sich nach seiner Hochzeit nur zwei Tage Auszeit gegönnt. „Der Premierminister war am Sonntag und Montag nicht da, aber jetzt arbeitet er wieder in der Downing Street“, sagte ein Regierungssprecher am Dienstag. Wo der Premier und seine Frau Carrie Johnson (33),...

