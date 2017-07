Prinzessin Diana : Brisante Gespräche in neuer Doku

vergrößern 1 von 1 Foto: Adrian Dennis 1 von 1

Es handle sich um Teile brisanter Gespräche, die Diana zusammen mit ihrem Stimmtrainer Peter Settelen in den Jahren 1992 und 1993 aufgezeichnet habe, teilte der Sender mit. In Großbritannien seien die Videos erstmals überhaupt im Fernsehen zu sehen. Auszüge daraus wurden bereits von US-Medien veröffentlicht. Darin äußerte sich die Prinzessin Berichten zufolge unter anderem über ihr Liebesleben mit Charles und dessen außereheliche Beziehung mit seiner späteren Frau Camilla. Die Aufnahmen zeigten Diana, wie sie „ausführlich über ihre Lebensgeschichte spricht und Einblicke in ihre Erziehung, die Anfänge ihrer Beziehung mit Prinz Charles, ihre Ehe und ihr öffentliches Leben gibt“, heißt es in einer Mitteilung des Senders. Details aus den bisher unveröffentlichten Ausschnitten teilte Channel 4 nicht mit.

Ausgestrahlt werden soll der Dokumentarfilm Anfang August dieses Jahres, kurz vor dem 20. Todestag von Lady Di. Sie kam am 31. August 1997 bei einem Autounfall in Paris im Alter von 36 Jahren ums Leben. Das Unglück erschütterte das ganze Land und war weltweit in den Schlagzeilen.