Abschied : Britische Schauspielerin Helen McCrory ist tot

Die Schauspielerin, bekannt aus Harry-Potter-Filmen und dem James- Bond-Film „Skyfall“, starb im Alter von 52 Jahren. Wie ihr Ehemann auf Twitter schrieb, hatte sie Krebs.

London | Die britische Schauspielerin Helen McCrory ist tot. Seine Frau sei nach einem „heroischen Kampf gegen den Krebs“ friedlich zu Hause gestorben, schrieb McCrorys Ehemann, der Schauspieler Damian Lewis, am Freitag auf Twitter. „Sie starb, wie sie lebte. Furchtlos“, so Lewis weiter. McCrory, die im Alter von nur 52 Jahren starb, war Zuschauern unter an...

