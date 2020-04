Konzerte am Fenster : Broadway-Star macht New Yorkern Mut

Brian Stokes Mitchell singt allabendlich für seine Nachbarn und Passanten in New York.

14. April 2020, 15:14 Uhr

Broadway-Shows sind in der Corona-Krise geschlossen, doch das hält den New Yorker Musicalstar Brian Stokes Mitchell nicht von seinem täglichen Auftritt ab.

Mitchell beschallt seine Straße in der Upper West Side der US-Ostküstenmetropole während der Ausgangsbeschränkungen momentan täglich mit Liedern wie «The Impossible Dream» von Andy Williams, wie die Zeitung «New York Daily News» berichtet. Videos in sozialen Medien zeigen Mitchell - der selbst an Covid-19 erkrankt war - im Fenster seiner Wohnung im 4. Stock eines Apartmentgebäudes. Die wenigen Passanten auf der Straßen bleiben dann stehen und applaudieren.

Seine abendlichen Konzerte sollten Mut machen, sagte Mitchell der Zeitung: «Als ich endlich beschwerdefrei war, ich ohne Husten durchatmen konnte, begann ich für die Mitarbeiter des Gesundheitswesens und die Einsatzkräfte zu singen», erklärte der 62-Jährige.