TV-Tipp : „Burning“: Großstadtmärchen mit Überraschungen

Drei junge Menschen versuchen, im modernen Südkorea ihren Platz zu finden. Kino aus Asien mit einem Star aus der Serie „Walking Dead“.

Manchmal, da gibt es in einem Film diesen besonderen Moment, der Jahre im Gedächtnis bleiben wird. Das südkoreanische Drama „Burning“ - am Montag ab 22.05 Uhr auf Arte zu sehen - hat genau nach der Hälfte solch einen Augenblick: als Hauptfigur Haemi im untergehenden Sonnenlicht vor dem Häuschen ihres Freundes Jongsu steht, so nah an der Grenze zu Nordk...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.