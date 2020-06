PassTheMic : Carolin Kebekus leiht ihr Instagram-Profil an Virologin aus

Es geht um eine höhere Reichweite und damit mehr Aufmerksamkeit im Netz. Prominente wie die Komikerin Carolin Kebekus stellen ihre Social-Media-Profil Corona-Experten zur Verfügung.

04. Juni 2020, 14:38 Uhr

Die Komikerin Carolin Kebekus (40) leiht ihren Instagram-Account für einen Tag an zwei Wissenschaftlerinnen aus.

Die Aktion ist Teil der internationalen Kampagne #PassTheMic. Dabei stellen Prominente ihr Social-Media-Profil Corona-Experten zur Verfügung, damit diese von ihrer großen Reichweite profitieren können, um ihre Botschaft zu verbreiten.

«Corona betrifft uns alle», sagte Kebekus. «Und damit meine ich auch wirklich jeden - weltweit. Niemand ist sicher, wenn nicht alle geschützt sind. Deswegen müssen wir das Problem auch weltweit angehen und nicht nur unser eigenes Süppchen kochen.» Mehrere Medien hatten zuvor darüber berichtet.

Kebekus überlässt ihren Account am 8. Juni der Hamburger Virologin Marylyn Addo und der Gesundheitsexpertin Naomi Tulay-Solanke, die über die Situation in Liberia berichtet, wo insbesondere Mädchen und Frauen stark von den Lockdown-Maßnahmen betroffen sind. In Deutschland machen außerdem Komiker Michael Mittermeier und Tänzerin Motsi Mabuse bei der Aktion mit, die von der Organisation «One» koordiniert wird.

