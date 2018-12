Frauen-Power : Carolin Kebekus rechnet mit mehr weiblichen Comedians

Sie hat die Männerdomäne Comedy erobert, aber Carolin Kebekus sieht sich nicht allein auf weiter Flur. Frauen werden immer stärker, nur im Fernsehen sieht sie noch Nachholbedarf.

von dpa

07. Dezember 2018, 10:13 Uhr

Die Komikerin Carolin Kebekus rechnet in Zukunft mit mehr Frauen in der deutschen Comedy. «Die ganzen Mädels stehen ja schon in den Startlöchern», sagte die 38-Jährige gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. «Es gibt schon so viele, die auch schon lange auf der Bühne stehen und ihre Hallen auch voll machen.»

Ein Problem sei aber, dass talentierte Frauen zu wenig im TV zu sehen seien. Besonders den Komikerinnen Tahnee (26) und Lisa Feller (42) traut sie in der Zukunft noch mehr zu. Tahnee gewann in diesem Jahr den Satire-Preis «Prix Pantheon».

Kebekus wurde in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal in Folge als beste Komikerin mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet. Seit 2017 wird der Preis nicht mehr getrennt nach weiblichen und männlichen Künstlern vergeben. Die Comedy-Landschaft ist in Deutschland eher von männlichen Künstlern geprägt.