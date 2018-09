Love Wins : Carrie Underwood will gegen Spaltung Amerikas ansingen

Die Country-Sängerin glaubt an die verändernde und heilende Kraft der Musik. Mit ihrem neuen Lied «Love Wins» redet Carrie Underwood den Amerikanern ins Gewissen.

von dpa

23. September 2018, 09:05 Uhr

US-Country-Sängerin Carrie Underwood (35) will mit ihrem neuen Song «Love Wins» ihre Landsleute wieder näher zueinanderbringen.

«Wir schreien uns doch alle nur noch an. Keiner hört mehr zu», sagte sie der «Welt am Sonntag». «Im Moment habe ich den Eindruck, dass in den USA jeder von Andersdenkenden nur erwartet, dass er gefälligst genauso denken und empfinden sollte, wie er selbst.»

Zuhören falle in den unruhigen Zeiten immer schwerer - «bei diesem Wust an polarisierenden Themen, die wie eine Plage über die Welt gekommen sind», ergänzte sie. «Wir müssen versuchen, wieder zuzuhören und miteinander zu sprechen. Darum geht es in dem Song.» Sie glaube, dass Musik eine heilende Kraft habe, die Menschen zusammenbringen könne.