Nach Dreharbeiten für RTL-II-Show : Cathy Hummels in Thailand überfallen: „Täter schlug mehrfach auf mich ein“

Eigentlich wollte Cathy Hummels nur am Strand von Thailand spazieren gehen. Doch der Ausflug endete mit einem brutalen Überfall. „Ich bin dankbar, am Leben zu sein“, so die Moderatorin.

Die Moderatorin Cathy Hummels (34) ist nach eigenen Angaben in Thailand überfallen und ausgeraubt worden. Es gehe ihr „den Umständen entsprechend gut“, teilte ihr Management am Mittwoch auf Anfrage mit. „Sie hat auch bereits Anzeige erstattet und der Täter wird ermittelt.“ Hummels befand sich zu Dreharbeiten für die RTL-II-Show „Kampf der Realitystars“...

