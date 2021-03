Nach Corona-Impfung : Cellist Yo-Yo Ma gibt Überraschungs-Konzert

Das ist eine schöne Geste: In der Ruhezeit nach seiner Corona-Imfpung hat der amerikanische Cellist Yo-Yo Ma ein kleines Konzert für die Anwesenden gegeben - als Dankeschön für die Helfer.

Pittsfield | Der Cellist Yo-Yo Ma (65) hat die Beobachtungszeit nach seiner zweiten Dosis in einem Corona-Impfzentrum für ein Überraschungs-Konzert genutzt. Nach der Impfung in einem Zentrum im US-Bundesstaat Massachusetts habe der vielfach preisgekrönte Musiker auf seinem Cello einige Stücke gespielt, berichteten zahlreiche US-Medien am Sonntag. Ma habe „etwas...

