Auszeichnung : César-Filmpreise: Drama „The Father“ bester Auslandsfilm

Der César ist die französische Version der Oscar-Filmpreise und wird seit den 70er-Jahren verliehen. Die Auszeichnung für den besten Auslandsfilm geht dieses Jahr an ein Drama, das von Demenz handelt.

Der Film „The Father“ des französischen Filmregisseurs Florian Zeller hat den César als bester Auslandsfilm gewonnen. Die Vergabe der renommierten Trophäe fand am Abend in der berühmten Pariser Konzerthalle Olympia statt. Das Drama handelt von einem Ingenieur, der in Rente ist und unter Demenz leidet. Zeller hat sein Theaterstück „Le père“ (Der Vater) ...

