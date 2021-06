Nach Trennung von Sido : Charlotte Würdig wieder auf Partnersuche

Die Scheidung von Rapper Sido ist zwar noch nicht in trockenen Tüchern. Doch Charlotte Würdig ist wieder auf der Suche nach einem Partner. Hilfsmittel ist auch eine App.

Berlin | Rund ein Jahr nach ihrer Trennung von Rapper Sido ist Moderatorin Charlotte Würdig (42) wieder auf Partnersuche. „Nicht im klassischen Sinn nach einem neuen Mann zum Heiraten oder als Vater für meine Kinder. Ich gehe es locker an. Ich suche jemanden für eine schöne Zeit und gucke, was rauskommt“, sagte sie dem Magazin „Bunte“ (Mittwoch). Beim On...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.