Festival : Cher kommt zur Mardi Gras Parade in Sydney

vergrößern 1 von 1 Foto: Chris Pizzello 1 von 1

von dpa

erstellt am 12.Jan.2018 | 10:35 Uhr

US-Sängerin und Schauspielerin Cher ist Stargast beim alljährlichen «Gay and Lesbian Mardi Gras» in der australischen Metropole Sydney.

Dies teilten die Veranstalter von Australiens größter Parade von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender und Intersexuellen (LGBTI) am Freitag mit. Die 71-jährige Cher sei eine wahre Schwulenikone, sagte Veranstalterin Terese Casu.

Stattfinden soll der Umzug am 3. März. Wie jedes Jahr werden Tausende Teilnehmer und mehrere Hunderttausend Zuschauer erwartet. In der Vergangenheit traten Stars wie George Michael, Kylie Minogue, Cyndi Lauper oder Conchita Wurst auf. Es ist die 40. Mardi Gras Parade in Sydney.

Die Veranstaltung begann als Protestmarsch gegen Diskriminierung von Schwulen und Lesben. Im Dezember beschloss Australiens Parlament die Ehe für alle.