Sci-Fi-Thriller : Cronenberg-Thriller mit Viggo Mortensen und Kristen Stewart

Horror-Meister David Cronenberg holt für seinen neuen Thriller „Twilight“-Star Kristen Stewart vor die Kamera. Die Story spielt in der nahen Zukunft, in der Menschen neue Körperformen annehmen können.

Los Angeles | Der kanadische Horror-Meister David Cronenberg (78, „Die Fliege“, „Naked Lunch“) will für seinen nächsten Film Viggo Mortensen (62, „Green Book“), Kristen Stewart (31, „Twilight“) und Léa Seydoux (35, „Spectre“) vor die Kamera holen. Der geplante Sci-Fi-Thriller „Crimes of the Future“ soll in diesem Sommer in Griechenland gedreht werden. „Ich habe ...

