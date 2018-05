Actin-Reihe : Cruise stimmt mit Trailer auf «Mission: Impossible 6» ein

Er ist mittlerweile 55 Jahre alt, doch bei Actionszenen zeigt sich Tom Cruise waghalsig wie eh und je. Fans der «Mission: Impossible»-Reihe dürften sich freuen.

von dpa

17. Mai 2018, 15:42 Uhr

Tom Cruise (55) in Action: Er springt von Gebäuden, steuert Hubschrauber, rast auf Motorrädern und wagt halsbrecherische Fallschirmsprünge.

Im neuen Trailer für die nächste «Mission: Impossible»-Folge dreht sich alles um waghalsige Stunts von Cruise in der Rolle des Agenten Ethan Hunt, der die Welt vor einem atomaren Anschlag und dem von Henry Cavill gespielten Widersacher schützen muss.

«Mission Impossible: Fallout» unter der Regie von Christopher McQuarrie soll Ende Juli in den USA und Anfang August in Deutschland anlaufen. Im vorigen August hatte sich Cruise bei den Dreharbeiten in London bei einem Stunt den Fuß gebrochen. Bei einen Sprung auf ein Gebäudedach verfehlte er sein Ziel und prallte gegen eine Wand, ein Seil verhinderte Schlimmeres.

Cruise ist für seine waghalsigen Stunts bekannt. Für «Mission: Impossible - Phantom Protokoll» kletterte er in Dubai an der Fassade des höchsten Gebäudes der Welt. Für die Eröffnungsszene von «Mission: Impossible - Rogue Nation» hatte er sich außen an der Tür einer startenden Militärmaschine festgeklammert.

In der sechsten Folge der «Mission: Impossible»-Reihe spielen neben Cruise und Cavill auch Rebecca Ferguson, Angela Bassett und Alec Baldwin mit.