Exhumierung Salvador Dali : Dalís Tochter oder Hochstaplerin?

Pilar Abel Martínez stellt dieser Tage in Spanien Fußballstars wie Cristiano Ronaldo und ranghohe Politiker wie Regierungschef Mariano Rajoy in den Schatten. Die 61-Jährige hat einen historischen Countdown in Gang gesetzt und hält damit das Land und die Kunstwelt in Atem. Sie behauptet nämlich, Tochter von Salvador Dalí zu sein. Das verkündet sie zwar schon seit 2007. Nun hat sie aber im Rahmen einer Vaterschaftsklage vor Gericht die Exhumierung der Leiche des Künstlers mit dem Zwirbel-Schnurrbart durchgesetzt. Ein DNA-Gutachten soll klären: Hatte der offiziell kinderlos gebliebene „Vater des Surrealismus“ doch Nachkommen?

Frau Abel Martínez war schon vor der Exhumierungsanordnung von Richterin María del Mar Crespo keine Unbekannte. Denn sie war mit ihrer Behauptung in die Öffentlichkeit gegangen, hatte im Laufe der Jahre viele Interviews gegeben und im Fernsehen als Wahrsagerin auch die Karten gelegt. „Jasmine“ lautet ihr Künstlername noch heute. Dass sie die Tochter des legendären Dalí sein soll, erfuhr sie nicht durchs Kartenlegen. „Das hat mir meine Oma, die Mutter des Mannes meiner Mutter, erzählt, als ich sieben war. Sie sagte mir auch: Du bist nicht die Tochter meines Sohnes, trotzdem liebe ich dich.“ Später habe ihre Mutter Antonia diese Aussage bestätigt. Die Mamá habe Mitte der 1950er Jahre als Angestellte im Haus einer Familie gearbeitet, bei der der damals noch ledige Dalí zeitweilig gewohnt habe. Die beiden hätten eine enge Freundschaft geschlossen, die sich schließlich zu einer heimlichen Liebesbeziehung entwickelt habe. Antonia ist 86 und lebt noch. Da sie aber an Demenz leidet, steht sie als direkte Informationsquelle nicht mehr zur Verfügung.

Mutter und Tochter wohnen im katalanischen Figueres – dem Geburts- und Sterbeort Dalís. Hier, unweit der Grenze zu Frankreich rund 100 Kilometer nordöstlich von Barcelona, liegt der Maler, Bildhauer, Grafiker und Schriftsteller begraben. Er starb am 23. Januar 1989 im Alter von 84 Jahren an Herzversagen. Der Mann, der unter anderem auch eine enge Beziehung zur damaligen Disco-Queen Amanda Lear unterhielt, wurde auf eigenen Wunsch in der Krypta unter der Glaskuppel seines „Theater-Museum Dalí“ beigesetzt. Die Exhumierung werde in der kleinen 45 000-Einwohner-Gemeinde „einen wahren Skandal“ auslösen, befürchtet die renommierte Zeitung „El País“. Natürlich gebe es Vermutungen, dass Abel Martínez es auf den millionenschweren Pflichterbteil abgesehen habe. Sein Vermögen und die Rechte auf seine Werke hinterließ Dalí, dessen Ehe mit Gala (1894-1982) kinderlos geblieben war, dem Staat und der Stiftung „Fundación Gala – Salvador Dalí“.

Die Stiftung teilte unterdessen mit, man werde Einspruch gegen die Exhumierungsanordnung erheben.

von Emilio Rappold

erstellt am 27.Jun.2017 | 20:45 Uhr