Komödie : «Das Familienfoto»: Eine wunderbar kaputte Sippe

Drei Geschwister am Rande des Nervenzusammenbruchs: In dieser Komödie mit ernsten Untertönen findet eine dysfunktionale Familie ganz langsam wieder zusammen. Ein amüsantes Vergnügen.

von dpa

13. Mai 2019, 10:35 Uhr

Woran liegt es, dass französische Komödien von «Ziemlich beste Freunde» über «Willkommen bei den Sch’tis» bis zu «Monsieur Claude und seine Töchter» in den vergangenen Jahren immer wieder Rekorde brechen?

Vielleicht eine Erklärung: In einem Land, das nicht erst seit den Gelbwesten-Protesten tief gespalten ist, erscheint die versöhnliche Botschaft dieser Filme wie eine schöne Wunschprojektion: Wenn wir uns zusammenraufen, können wir es schaffen. Die Gesellschaft zerbricht an Einzelinteressen, aber im Kino darf noch von Solidarität und Nächstenliebe geträumt werden.

Auch Cécilia Rouauds stark besetzte, gar nicht so harmlose Komödie «Das Familienfoto» bedient ebenso amüsant wie vorhersehbar dieses Bedürfnis. Wir lernen drei Geschwister kennen, die sich eigentlich nichts mehr zu sagen haben: Die rebellische, alleinerziehende Gabrielle (Vanessa Paradis) arbeitet mehr schlecht als recht als «lebende Statue» am Seine-Ufer, die extrovertierte Elsa (Camille Cottin) verzweifelt an ihrem Kinderwunsch und ihrem Noch-Ehemann, und der stille Mao (Pierre Deladonchamps), ein depressiver, trinkfreudiger Spieleentwickler, torkelt immer knapp am Suizid vorbei.

Ihre längst getrennt lebenden Eltern beobachten das gesammelte Elend aus der Entfernung: Vater Pierre (Jean-Pierre Bacri) hat sich nie viel für seine Kinder interessiert, Mutter Claudine (Chantal Lauby), eine Psychotherapeutin, nervt mit gut gemeinten Ratschlägen. Bei der Beerdigung des Großvaters trifft diese dysfunktionale Sippe aufeinander. Es stellt sich heraus, dass ihre Großmutter an Demenz leidet. Und diese Krankheit der ansonsten sehr liebevollen alten Dame bringt die kaputte Mischpoke langsam wieder zusammen. Von der gequälten Frage «Wer nimmt Oma» entwickelt sich diese Komödie mit ernsten Untertönen zum Selbstfindungstrip einiger Großstädter am Rande des Nervenzusammenbruchs. Und neurotisch sind hier wirklich alle.

Wir erleben ein beeindruckendes Ensemble: Sängerin und Model Vanessa Paradis, die langjährige Freundin von Johnny Depp, gibt als kämpferische Mutter mit Idealen eine sehr gute Figur ab, nicht nur als Touristenattraktion. Ebenso stark ihre kinderlose Schwester, die von Camille Cottin mit hysterischer Verve ausgestattet wird. Den kleinen depressiven Bruder spielt Pierre Deladonchamps bestürzend echt. Dazu gesellen sich dann der bissig-lakonische Jean-Pierre Bacri als Rabenvater und Chantal Lauby («Monsieur Claude und seine Töchter») als nervig-liebevolle Mutter.

Aber die Regisseurin und Drehbuchautorin Cécilia Rouaud hat zu viel Stoff in ihren zweiten abendfüllenden Spielfilm hineingepackt: Als hätte sie Angst, ihr buntgeschecktes Familiengemälde wäre doch zu alltäglich oder banal geraten, schaltet sie ständig zwischen den bestens aufgelegten Protagonisten hin und her. So ergibt sich allerdings nur ein hübsch anzusehender, aber etwas belangloser Flickenteppich, und dies haben ihre starken Darsteller eigentlich nicht verdient.

- Das Familienfoto, Frankreich 2018, 99 Min., FSK ab 0, von Cécilia Rouaud, mit Vanessa Paradis, Jean-Pierre Bacri, Camille Cottin, Pierre Deladonchamps.