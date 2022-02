Promis bei Ekel-Prüfung : Das sind die nächsten Rauswurf-Kandidaten im RTL-Dschungelcamp

Im RTL-Dschungelcamp müssen zwei Kandidaten ihren Ekel überwinden. Am Ende dürfen es sich alle sechs Camper noch eine Nacht im Wald gemütlich machen - welchen Promis der nächste Rauswurf droht.

An Tag dreizehn hat kein Promi das RTL-Dschungelcamp verlassen müssen. Alle verbliebenen Kandidaten dürfen noch einen weiteren Tag in der Sendung bleiben, wie die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich am Mittwochabend verkündeten. Tweet von RTL: Embedded reference tweet Den Verzicht auf einen Rauswurf erklärten die Moderatoren mit dem außerpla...

