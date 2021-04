Empfehlenswerte Filme & Serien : Das sind die Streaming-Tipps zum Wochenende

Zehn Komiker - und lachen ist verboten. Oder: Jamie Foxx als Vater, der versucht, seine Teenie-Tochter nicht zu blamieren. Welche Serien und Filme sich lohnen.

Berlin | Ein paar Streaming-Tipps für die nächste Zeit: LUSTIG: Seit Donnerstag (15. April) sind jetzt alle sechs Folgen des Comedy-Formats „LOL - Last One Laughing“ bei Amazon Prime Video online. Donnerstags sind seit 1. April jeweils zwei Folgen veröffentlicht worden. Zehn Komiker sind in der Show sechs Stunden in einem Raum eingeschlossen und sollen sich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.