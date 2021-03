Streaming : David Hasselhoff dreht in Deutschland Agentenserie

Nach „Baywatch“ und „Knight Rider“ kommt jetzt „Ze Network“: David Hasselhoff entzückt seine deutschen Fans mit einer neuen Serie, in der er sich selbst spielt.

Köln | US-Sänger David Hasselhoff steht bald in Deutschland für eine Agentenserie vor der Kamera. Er spielt sich dabei selbst. Der „Baywatch“-Star (68) trete in „Ze Network“ an der Seite von Henry Hübchen (74, „Polizeiruf 110“) auf, teilte die RTL-Streamingplattform TVnow in Köln mit. „In der wendungsreichen Geschichte stürzen die beiden Schauspieler in D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.