Red's not Dead : «Deadpool»-Bösewicht Ed Skrein dreht «Hellboy»-Reboot

Der britische Schauspieler Ed Skrein (34), der in «Deadpool» den Bösewicht Ajax spielt, lässt sich auf einen weiteren «Hellboy»-Film ein. Dem «Hollywood Reporter» zufolge übernimmt er in dem Reboot - einer Wiederauflage der Geschichte - die Rolle eines Militär-Majors, der sich in einen Jaguar verwandeln kann. David Harbour («Stranger Things») schlüpft in die teuflische Hellboy-Rolle, Milla Jovovich mimt eine böse Zauberin.

Regisseur Neil Marshall («Game Of Thrones») soll die dämonische Story inszenieren, wie Mike Mignola, Schöpfer der «Hellboy»-Comics, zuvor ankündigte. «Hellboy» war 2004 der erste Blockbuster des Mexikaners Guillermo del Toro, der 2008 mit «Hellboy II: Die goldene Armee» nachlegte. Einen dritten Teil wollte del Toro nicht drehen, auch der frühere Hauptdarsteller Ron Perlman ist nicht mehr dabei.

von dpa

erstellt am 23.Aug.2017 | 14:19 Uhr