The Heat is on : Denzel Washington schwitzt in Berlin

«Ist der ganze Sommer so heiß?» Fragte Denzel Washington bei einem Auftritt in Berlin.

von dpa

08. August 2018, 14:58 Uhr

Hollywood-Star Denzel Washington (63) ist bei einem Foto-Termin in Berlin ins Schwitzen gekommen. «Es ist heiß, heiß, heiß», sagte der US-Schauspieler der Deutschen Presse-Agentur. «Ist der ganze Sommer so heiß in Deutschland?», fragte Washington und bat für die nachfolgenden Interviews in einem Hotel um einen Ventilator.

Washington posierte am Mittwoch zusammen mit Regisseur Antoine Fuqua (42) in der Nähe des Brandenburger Tors - in schwarzem Jackett und schwarzem Shirt. Der zweifache Oscar-Preisträger («Glory», «Training Day») war in der Hauptstadt, um Werbung für seinen neuen Action-Film «The Equalizer 2» zu machen, der kommende Woche in den deutschen Kinos startet. Darin spielt der 63-Jährige erneut den ehemaligen CIA-Agenten Robert McCall, der auf eigene Faust Kriminalfälle löst.