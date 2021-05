Einschaltquoten : „Der Alte“ siegt wieder

Der Krimi im ZDF setzte sich beim Publikum durch. Die Komödie im Ersten und der Tanzwettbewerb bei RTL hatten das Nachsehen.

Berlin | Die ZDF-Krimiserie „Der Alte“ mit Jan-Gregor Kremp stand am Freitagabend einmal mehr am höchsten in der Zuschauergunst. 5,93 Millionen sahen Folge 442 mit dem Titel „Toxische Verbindung“, was einer Quote von 19,5 Prozent entsprach. Etwa 4,65 Millionen Menschen (15,3 Prozent) entschieden sich zur besten Sendezeit für die ARD-Komödie „Die Drei von de...

