Aus aller Welt : «Der kleine Prinz»-Sammler hat mehr als 4500 Ausgaben

vergrößern 1 von 1 Foto: Valentin Flauraud 1 von 1

von dpa

erstellt am 05.Jan.2018 | 13:20 Uhr

Fasziniert von den idealistischen Grundsätzen in dem Literatur-Klassiker «Der kleine Prinz» hat ein Schweizer Unternehmer mehr als 4500 Ausgaben zusammengetragen. Jean-Marc Probst (61) hat unter anderem eine fingernagelgroße Ausgabe, die nur mit der Lupe zu lesen ist, und eine mit Widmung des Revolutionärs Che Guevara.

Seine Sammlung enthält Bücher in 350 Sprachen und Dialekten, wie Probst der Schweizer Nachrichtenagentur sda berichtete.

Er regt auch selbst Übersetzungen an, etwa in Wayuu, eine Sprache, die im Grenzgebiet zwischen Venezuela und Kolumbien gesprochen wird. Er wolle die Botschaft des französischen Autors Antoine de Saint-Exupéry auch Menschen zugänglich machen, die sie bislang nicht in ihrer Sprache lesen konnten. In der Geschichte aus dem Jahr 1943 geht es darum, dass sich viele Leute zu sehr auf das Äußerliche konzentrieren und wesentliche Werte vergessen.