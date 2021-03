Einschaltquoten : „Der Staatsanwalt“ holt wieder den Quotensieg

Gegen den „Staatsanwalt“ haben es die Angebote anderer Sender freitags oft schwer. So auch diesen Freitag.

Berlin | Die ZDF-Krimiserie „Der Staatsanwalt“ war am Freitagabend wieder am beliebtesten bei den Fernsehzuschauern. 6,4 Millionen sahen die Folge „Tödliches Erbe“, was dem Zweiten eine Quoten von 19,2 Prozent eintrug. Die ARD-Komödie „Meine Mutter im siebten Himmel“ zog 4,43 Millionen Menschen vor die TV-Schirme (13,4 Prozent). Im Schnitt 4,03 Millionen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.