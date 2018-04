Keine bunten Socken : Designer Michalsky findet Merkels Schuhe zu flach

Der Kanzlerin empfiehlt Michael Michalsky etwas mehr Absatz. Der Mann trägt im Sommer kurze Nadelstreifenhosen und Sneakers. Bunte Socken sind bereits wieder out, so der Modeexperte.

von dpa

14. April 2018, 16:31 Uhr

Der Modedesigner Michael Michalsky empfiehlt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) höhere Absätze. «Ich finde ihre Schuhe immer zu flach», sagte Michalsky im hr3-Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer, wie der Hessische Rundfunk am Samstag vorab berichtete.

Männern empfiehlt er für diesen Sommer «eine zu kurze Nadelstreifenhose, die unten eng zusammenläuft, und dazu Sneaker. Und keine bunten Socken, das ist vorbei. Man muss außerdem die Knöchel sehen.»

Bei der Anzahl seiner Kleidungsstücke im Schrank hat der Designer klare Regeln: «Für alles, was neu kommt, muss ein Teil gehen. Alle drei Monate miste ich radikal aus.» Er habe über die Jahre gelernt loszulassen. «Mein Schrank ist echt nicht so groß, wie viele Leute vermuten», sagte Michalsky, der auch Co-Juror bei der ProSieben-Castingshow «Germany's next Topmodel» ist.