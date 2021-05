Thriller : DiCaprio postet Foto von Drehstart für neuen Film

In „Killers of the Flower Moon“ spielt Leonardo DiCaprio einen Ölarbeiter in den USA um 1919. Einen ersten Blick hinter die Kulissen stellte der Schauspieler nun online.

Los Angeles | Oscar-Preisträger Leonardo DiCaprio (46, „The Revenant – Der Rückkehrer“) hat das erste Foto von den Dreharbeiten zu seinem neuen Film „Killers of the Flower Moon“ veröffentlicht. Der Schauspieler postete das Bild gestern auf Twitter. Es zeigt DiCaprio an der Seite von Lily Gladstone (34, „First Cow“) in den Rollen eines Ölarbeiters und einer Frau ...

