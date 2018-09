Einschaltquoten : «Die Chefin» zeigt es den anderen

Die Begeisterung für Krimis ist ungebrochen. Aber auch mit Shows kann man im deutschen Fernsehen punkten.

von dpa

08. September 2018, 11:06 Uhr

«Die Chefin» entscheidet wieder einmal die Einschaltquoten am Freitagabend für sich. 5,7 Millionen Zuschauer sahen die Folge «Glück» der ZDF-Krimiserie. Das entsprach einem Marktanteil von 19 Prozent.

Für die vierte und letzte Ausgabe des abendfüllenden RTL-Ratespiels «Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show» entschieden sich 2,69 Millionen, was dem Kölner Privatsender eine Quote von 11,7 Prozent einbrachte.

2,92 Millionen Menschen (10,7 Prozent) interessierten sich für die ARD-Komödie «Zwei Bauern und kein Land». Im Schnitt 1,22 Millionen sahen auf Sat.1 das Comedyquiz «Genial daneben - Die Schlagershow» (4,9 Prozent). ProSieben zeigte den US-Actionfilm «Fantastic 4», den sich 1,48 Millionen Menschen anschauten (5,5 Prozent).

Vox kam mit einer Folge der US-Serie «Chicago Fire» auf 780.000 Zuschauer und eine Quote von 2,9 Prozent. 740.000 sahen auf Kabel eins eine Folge der US-Serie «Navy CIS: L.A.» (2,7 Prozent). RTL II setzte auf James Bond und «Stirb an einem anderen Tag» mit Pierce Brosnan und hatte durchschnittlich 1,54 Millionen Zuschauer (6 Prozent).