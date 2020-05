Einschaltqoten : «Die Drei von der Müllabfuhr» holen Quotensieg

Amüsante Unterhaltung war am Freitagabend am stärksten nachgefragt. Und da lag Uwe Ochsenknecht mit seinen Alltagshelden in Orange ganz vorne.

Avatar_prignitzer von dpa

30. Mai 2020, 11:49 Uhr

Die Komödie «Die Drei von der Müllabfuhr - Mission Zukunft» hat am Freitagabend bei den Fernsehzuschauern am meisten gezogen. Im Schnitt 4,57 Millionen Leute sahen den Film mit Uwe Ochsenknecht und bescherten der ARD zur besten Sendezeit einen Marktanteil von 16,0 Prozent.

Das ZDF zeigte eine Ausgabe der Krimiserie Professor T. und folgte mit 3,64 Millionen Zuschauern und 12,9 Prozent Marktanteil. Später am Abend schalteten 4,19 Millionen Menschen die Satiresendung «heute-show» ein (17,6 Prozent).

Für die RTL-Tanzshow «Let's Dance - Die große Profi-Challenge» interessierten sich 3,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (12,6 Prozent) und für die Action-Komödie «R.E.D. 2» auf RTLzwei 2,02 Millionen (7,2 Prozent). Auf ProSieben verfolgten 1,19 Millionen den Action-Film «Iron Man 3» (4,3 Prozent).

Auf Kabel eins waren ab 20.15 Uhr 0,97 Millionen Zuschauer bei einer Ausgabe der Krimiserie «Navy CIS» dabei (3,5 Prozent) und auf Vox 0,73 Millionen bei einer Ausgabe der Krimiserie «Bones - Die Knochenjägerin» (2,6 Prozent). Für die Sat.1-Show «Luke! Die 2000er und ich» mit Gastgeber Luke Mockridge konnten sich 0,89 Millionen Leute erwärmen (3,2 Prozent).