Schlagkräftiger Hollywoodstar : Die Prügel-Beichte von Charlize Theron

Oscar-Preisträgerin Charlize Theron (41, «Fast & Furious 8») hat sich zu Beginn ihrer Karriere buchstäblich durchgeboxt.

Bei den Dreharbeiten zu «2 Tage in L.A.» habe sie in einer Kampfszene versehentlich einmal tatsächlich zugeschlagen, sagte die Südafrikanerin dem US-Magazin «W». «Der Kampf war zwischen mir und Teri Hatcher. Ich habe sie richtig übel erwischt.»

Teri Hatcher (52, «MacGyver», «Desperate Housewives») sei damals schon ein Star gewesen und sie selbst - so Theron - ein Niemand, der seine Energie nicht richtig steuern konnte. «Ich fühlte mich furchtbar deswegen. Ich hatte kein Geld und hab ihr am nächsten Tag etwas Billigbier geschickt», erinnert sich die Schauspielerin.

Zuvor habe ihre Faust nur ein Mal ein weibliches Gesicht berührt, dieses Mal allerdings mit Absicht. Sie habe als Model im italienischen Mailand gearbeitet, als ein Mädchen an einer Bar ihr gegenüber sehr aggressiv wurde. «Sie schubste mich und begann, mich zu provozieren. Und da passierte es dann», sagte Theron dem Magazin. «Mein Körper übernahm das Kommando und ich dachte mir: 'Das habe ich gerade nicht wirklich getan, oder?'».

Vom 24. August an können Fans die 41-Jährige das nächste Mal kämpfen sehen - wenn auch nur auf der Leinwand. Dann startet in Deutschland Therons neuer Film «Atomic Blonde», in dem sie eine Geheimagentin spielt.

Interview im "W"Magazine

von dpa

erstellt am 27.Jun.2017 | 08:57 Uhr