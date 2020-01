Einschaltquoten : Die Quoten: Mehr als 9,4 Millionen gucken Münchner «Tatort»

Jeder vierte Zuschauer hat am Sonntagabend den neuen Fall von Franz Leitmayr und Ivo Batic eingeschaltet. Die TV-Konkurrenz folgt mit weitem Abstand.

Avatar_prignitzer von dpa

27. Januar 2020, 11:10 Uhr

Der Münchner «Tatort» hat am Sonntagabend eine ausgezeichnete Quote erzielt. 9,41 Millionen (26,4 Prozent) sahen zu, wie die TV-Kommissare Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Ivo Batic (Miroslav Nemec) in der Episode «Unklare Lage» mit einem Ausbruch allgemeiner Hysterie in München zu kämpfen hatten.

Das Liebesdrama «Frühling - Spuren der Vergangenheit» kam zeitgleich im Zweiten auf 5,66 Millionen (15,9 Prozent). Der Dschungel-Rückblick «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» erreichte auf RTL 3,82 Millionen (11,7 Prozent).

ProSieben hatte «Transformers: The Last Knight» im Programm, der US-Actionfilm erzielte 1,81 Millionen (6,2 Prozent). Die Komödie «Florence Foster Jenkins» auf Sat.1 wollten 1,01 Millionen (3,0 Prozent) sehen. Mit dem Science-Fiction «Die Jagd zum magischen Berg» auf RTLzwei verbrachten 1,40 Millionen (4,1 Prozent) den Abend. Die Kabel-eins-Dokusoap «Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand» kam auf 920.000 (2,7 Prozent), die Vox-Dokusoap «Shopping Queen auf hoher See» auf 740.000 (2,6 Prozent) und der ZDFneo-Krimi «Der Mann ohne Schatten» auf 580.000 (1,6 Millionen) Zuschauer.