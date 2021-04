Einschaltquoten : „Doktor Ballouz“ stark - „Wien-Krimi“ stärker

„Blind ermittelt - Tod im Fiaker“ hat am Donnerstagabend das Rennen um den meisten Publikumszuspruch gemacht. Doch die neue Arztserie im ZDF um Dr. Amin Ballouz legte einen guten Start hin.

Berlin | Die neue Arztserie „Doktor Ballouz“ ist erfolgreich im ZDF gestartet. 4,83 Millionen Zuschauer (14,8 Prozent) verfolgten am Donnerstagabend ab 20.15 Uhr das Debüt von Merab Ninidze als Chefarzt Amin Ballouz in einem Klinikum in der Uckermark. Trotz der guten Quote musste sich das neue Format dem „Wien-Krimi“ im Ersten geschlagen geben: „Blind ermit...

