TV-Tipp : Doku über Freiwilligen-Armee Bundeswehr

Wer wird noch Soldat? Die Aussetzung der Wehrpflicht vor zehn Jahren hat den Charakter der deutschen Streitkräfte verändert. Die ARD-Doku „Soldaten“ beschreibt einfühlsam den Weg von drei Rekruten.

Berlin/Hagenow | Das erste Antreten setzt einen Ton: „Wenn ich vor der Front stehe, fummeln Sie sich nicht im Gesicht rum. Egal, wenn es juckt oder was weiß ich, oder 'ne Hornisse hier vor dem Auge fliegt. Völlig egal“, sagt der Oberfeldwebel. „Verstanden?“ „Jawohl!“, rufen die jungen Leute, die da noch in Zivilkleidung von einer Kamera auf ihrem Weg in die Bundesw...

