Neues aus Hollywood : Domhnall Gleeson mit weiblichen Stars in Mafia-Film

Er ist der Hahn im Korb. Domhnall Gleeson dreht gleich mit drei weiblichen Stars.

von dpa

18. April 2018, 11:10 Uhr

Der irische Schauspieler Domhnall Gleeson (34, «Star Wars: Die letzten Jedi») will es in dem Mafia-Streifen «The Kitchen» mit drei weiblichen Stars aufnehmen. Er verhandelt um eine Rolle an der Seite von Tiffany Haddish («Girls Trip»), Melissa McCarthy («Ghostbusters») und Elisabeth Moss («The Square»), wie «Variety» berichtet.

Die Gangstergeschichte dreht sich um Mafiageschäfte in dem berüchtigten New Yorker Stadtviertel Hell's Kitchen der 1970er Jahre. Als eine Reihe irische Mafiosi im Gefängnis landen, springen deren Ehefrauen als Drahtzieher ein. Gleeson soll einen Vietnam-Veteranen mimen, der auch als Auftragskiller arbeitet. Die amerikanische Drehbuchautorin Andrea Berloff («World Trade Center», «Straight Outta Compton») gibt ihr Regiedebüt. «The Kitchen» soll im Herbst 2019 in die Kinos kommen.