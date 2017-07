TV-Tipp : Donna Leon

vergrößern 1 von 1 Foto: Nicolas Maack 1 von 1

Commissario Brunetti hat in der Lagunenstadt Venedig schon etliche Verbrecher hinter Gitter gebracht. Donna-Leon-Fans wissen das zu schätzen. Das Erste zeigt an diesem Samstag (22. Juli) nun gleich zwei Fälle, in denen Uwe Kockisch als Brunetti kriminellen Machenschaften auf der Spur ist.

In «Donna Leon - Tierische Profite» (20.15 Uhr) muss er herausfinden, wer für den Mord in einem Schlachthof verantwortlich ist. Im zweiten Fall «Auf Treu und Glauben» (21.45 Uhr), ebenfalls in der Regie von Sigi Rothemund, verfolgt er den Mörder, der den Gerichtsdiener Araldo Fontana vor dessen Wohnung erschlagen hat. Drei Stunden Brunetti am Stück.

In «Tierische Profite» aus dem Jahr 2015, dem 21. Fall von US-Autorin Donna Leon, macht sich Brunetti Sorgen, ob seine Tochter wohl in den Fall verstrickt sein könnte. Die regt sich ausgerechnet über seinen eitlen Chef auf: Bei dem Empfang eines Industriellen beschimpft sie Vice-Questore Patta (Michael Degen) heftig, weil er sich mit «üblen Bonzen» einlasse. In der Sache hat Brunettis Tochter Chiara (Laura-Charlotte Syniawa) völlig recht.

Allerdings ist Patta Kritik nicht gewohnt. Er schätzt solche Szenen gar nicht und wird entsprechend wütend. Dann wird auch noch eine Leiche aus einem Kanal gefischt. Es handelt sich um Signore Nava, einen renommierten Professor für Tierschutz - Chiara kannte ihn. Der Commissario muss bald befürchten, seinen Job zu verlieren. Denn angesichts dieser «ganzen ungeheuren Schlamperei» regt sich der Vice-Questore nun erst richtig auf.

Brunetti und sein Adlatus, Sergente Vianello (Karl Fischer), finden allerdings heraus, dass Professor Nava als Veterinär im Schlachthof von Mestre gearbeitet hat: Er sortierte kranke Tiere aus und schickte sie an die Mastbetriebe zurück. Mit seiner Hilfe ist der Tierschutzaktivist Francesco Botta (Florian Bartholomäi) in den Schlachthof eingebrochen. Botta ist außerdem ein Freund von Chiara. Und der Schlachthof gehört keinem Geringeren als dem mächtigen Industriellen Maurizio de Rivera (Walter Kreye), der sogar im Stadtrat sitzt. Gut, dass Brunetti hier den Überblick behält.

«Auf Treu und Glauben» aus dem Jahr 2013, ist Brunettis 19. Fall. Eigentlich will der Commissario mal etwas entspannen und die Lagunenlandschaft bei Sommerhitze mit dem Blick auf die Alpen tauschen. Aber dann lässt ihm die Arbeit doch keine Ruhe und auch seine Frau Paola (Julia Jäger) kann ihn nicht bremsen. Denn kaum reist er zum Familienurlaub in die Berge, erfährt er von einem ungewöhnlichen Todesfall in Venedig, mit dem er seinen Kollegen Sergente Vianello nicht allein lassen möchte.

Dort ist ausgerechnet ein Gerichtsdiener erschlagen worden. Verdächtige gibt es gleich mehrere. Das Mordopfer war schwul, legte aber Wert darauf, dass das nicht öffentlich werde. Eine Beziehungstat also? Eine ganz andere Spur führt allerdings ins Gericht, wo längst nicht alles mit rechten Dingen zuzugehen scheint und - ganz ähnlich wie bei «Tierische Profite» manches auf verbreitete Korruption hindeutet. Donna Leon lässt in ihrer Romanvorlage deutlich anklingen, dass sie italienischen Beamten so einiges zutraut.

Dass Vice-Questore Patta Commissario Brunetti einmal mehr eher bei den Ermittlungen behindert als aktiv unterstützt, macht es nicht einfacher, Licht ins Dunkel zu bringen und den Mörder dingfest zu machen. Auch das ist schließlich nichts Neues: Die Spielchen zwischen Brunetti und Patta gehören einfach dazu.

Donna Leon - Tierische Profite

von dpa

erstellt am 22.Jul.2017 | 00:01 Uhr